«Это по-честному»: Путин обещал вернуть «отработки» для студентов, которые бесплатно учились в российских вузах

27.02.2020, 15:16, Новости дня

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС поддержал обязательное послевузовское распределение студентов, которые бесплатно учились в российских высших учебных заведениях. Эта практика действовала в советские времена и подразумевала, что выпускник не мог сам выбирать себе место работы, а получал «распределение» – на основе запроса на его специальность со стороны конкретных предприятий. Это часто приводило к тому, что молодого специалиста могли отправить работать в другой конец СССР.

«Скажем, человек получил высшее образование. Значит, он не может уехать [за границу], должен работать здесь, сделать то-то и то-то либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения, – заявил Путин в интервью. – Вообще, если человек учился за государственные деньги, он должен отработать или вернуть деньги».

«Если вы учитесь за собственные деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать. А если вы учитесь за счет государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде на то, что вы вернетесь, – это же справедливо тогда, – объяснил он. – Не хочешь работать там, не выполняешь условия контракта – ну, верни деньги тогда. Это по-честному».

Вернуть распределение как минимум для выпускников медицинских вузов Путин поручил правительству подготовить еще полтора года назад. Идея появилась после того, как к президенту с этой просьбой обратился профессор Леонид Рошаль, который руководил НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве. Рошаль предложил распределять выпускников на работу в регионы на три-четыре года. Такое же предложение (закреплять выпускников медвузов за поликлиниками и больницами, где не хватает кадров) во время прямой линии с Путиным в 2019 году высказала заведующая поликлиникой из Рославля Смоленской области.