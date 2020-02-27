В Нижнем Новгороде задержали участника одиночного пикета в годовщину смерти Немцова

27.02.2020, 15:16, Новости дня

В Нижнем Новгороде днем 27 февраля задержали активиста Андрея Сорочкина. Он вышел с одиночным пикетом на площадь Минина и Пожарского, главную площадь города, в пятилетнюю годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова. На плакате, с которым он вышел, упоминались сам Немцов, президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Пять лет, как убили Немцова, – было написано на плакате. – Убийцы – Кадыровская свора. Заказчик – Путин Вова – Палач российского народа» (орфография авторская).

Сорочкина отвезли в отдел полиции №5 по Нижнему Новгороду, где он провел полтора часа. Там с него взяли объяснения по поводу плаката и отпустили без составления протокола.

«​С меня взяли объяснения, почему именно такой был плакат. Я им подробно объяснил, построчно, почему убийцы являются сотрудниками Кадырова, почему Владимир Путин является заказчиком убийства Немцова, – рассказал Сорочкин Настоящему Времени. – Они прямо построчно все аккуратно записали в объяснение. На плакате было написано жестко, поэтому они и задержали».

Немцов был вице-премьером России с 1997 по 1998 год, а до этого много лет занимал сначала пост мэра Нижнего Новгорода, а затем губернатора Нижегородской области. Пять лет назад, 27 февраля 2015 года, он был застрелен в центре Москвы недалеко от Кремля. По обвинению в его убийстве были арестованы и осуждены пять человек (все – жители Чечни), однако ни организатор, ни заказчик преступления до сих пор не найдены.

Утром 27 февраля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и другие депутаты Законодательного собрания области почтили память Немцова минутой молчания. Также ​27 февраля на Театральной площади был установлен портрет Немцова, к которому все желающие могли возложить цветы. Еще одно возложение цветов прошло у мемориальной доски на доме, в котором жил политик.

29 февраля в Нижнем Новгороде пройдет митинг памяти Бориса Немцова, а в Москве в этот же день пройдет Марш Немцова.