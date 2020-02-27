Французских военных пригласили на 75-летие Победы в Москве

27.02.2020, 15:12, Новости дня

Глава Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов встретился со своим французским коллегой Франсуа Лекуэнтром и пригасил военных из Франции на парад в честь Дня победы в Москву.

«Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года», – цитирует ТАСС Герасимова.

Он отметил, что прямой и открытый межгосударственный диалог очень важен для стран, особенно в период подготовки к 75-летию Победы.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского заявил, что не получал приглашение на 75-летие Победы в Москве.



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