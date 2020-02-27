Кондитеры предупредили о возможном подорожании сладостей в РФ

27.02.2020, 15:12, Новости дня

Кондитерские изделия могут подорожать на 7-10% из-за введения обязательной маркировки. Этого опасаются в кондитерской отрасли, сообщил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко на международной конференции «Торты. Вафли. Печенье. Пряники – 2020» в Москве.

«Трудная тема – маркировка. Наша отрасль пока в нее не включена. Но на нас определенное структурное подразделение Минпромторга внимательно смотрит, потому что отрасль емкая, финансы есть», – приводит слова Носенко «Интерфакс».

Он отметил, что в Ассоциации оценили затраты, которые отрасль будет вынуждена потратить на маркировку. Так, на приобретение оборудования для нанесения средств идентификации потребуется 42 млрд рублей, «а может быть и больше». Также до 60 млрд рублей могут вырасти текущие ежегодные затраты.

«Это может привести к общему росту средней цены единицы товара на 7-10%. Мы везде – и в Госдуме, и Совете Федерации, и в Минсельхозе – объясняем, что это недопустимо. Ну как, к примеру, можно маркировать весовой продукт. Вот печенье взяли – куда марку ставить?» – добавил Носенко.

Кроме того, по словам президента АСКОНД, маркировка существует для сокращения доли контрафакта на определенном рынке. «Но на кондитерском рынке контрафакта нет, а раз нет проблемы, то и изобретать меры борьбы с нею бессмысленно», – сказал он.

С 1 декабря 2019 в РФ введена обязательная цифровая маркировка парфюмерии, шин и покрышек, а также нескольких групп товаров легкой промышленности и фотоаппаратов.

Кроме того, утверждено введение обязательной маркировки отдельных видов молочной продукции с 1 июня 2020 года.