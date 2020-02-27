Скандалы: Счетная палата не нашла водопровод почти в трети больниц и поликлиник

27.02.2020, 15:07, Разное

Какие проблемы обнаружили аудиторы в российском здравоохранении

Счетная палата назвала неэффективным расходование средств федерального бюджета на оснащение детских поликлиник. При этом по обеспеченности врачами Россия отстала от развитых стран на два года, отметили государственные аудиторы.

Больницы без отопления и водопровода

В 41,1% всех российских медучреждений, число которых превышает 116 тыс., на 1 января 2019 года отсутствовало центральное отопление, следует из отчета Счетной палаты, посвященного положению дел в здравоохранении в 2018–2019 годах (есть у РБК).

Большинство зданий медицинских учреждений находятся в неудовлетворительном санитарном и техническом состоянии — это приводит к их естественному разрушению, говорится в отчете. 14% зданий — в аварийном состоянии, требуют реконструкции или капитального ремонта, более чем в 30,5% отсутствует водопровод.

В ноябре 2017 года Татьяна Голикова, которая на тот момент занимала пост председателя Счетной палаты, в интервью «Ведомостям» приводила схожие статистические данные за 2016 год: в 31% медицинских учреждений не было водопровода, у 40,5% — центрального отопления.

В нынешнем отчете Счетной палаты также указывается, что в 2018 году в сравнении с 2017 годом произошло общее снижение численности врачей (на 1,03%) и младшего медицинского персонала (на 32,3%). По данным ведомства, уровень обеспеченности врачами в 2018 году сопоставим с уровнем показателей развитых стран по итогам 2016 года.

После выхода публикации в пресс-службе Минздрава сообщили РБК, что приведенные Счетной палатой данные касаются не только лечебных учреждений, а включают информацию по всему имущественному комплексу медицинских организаций, в т.ч. гаражей, складов, котельных и др.

По данным Минздрава, на 1 января 2019 года из 20 тыс. зданий, в которых расположены подразделения медорганизаций, оказывающие амбулаторную медпомощь, водопровод имелся в 19,3 тыс., центральное отопление в 17,5 тыс., канализация — в 18,7 тыс. Из почти 11 тыс. зданий, в которых располагались подразделения медорганизаций, в которых оказывалась стационарная медпомощь, водопровод имелся в 10,6 тыс., центральное отопление — в 10 тыс., канализация — в 10,5 тыс. Из 5 тыс. подразделений медорганизаций, оказывающих амбулаторную и стационарную медпомощь, расположенных в одном здании, водопровод имелся в 4,9 тыс., центральное отопление — в 4,6 тыс, канализация — в 4,8 тыс.

Учреждения сожаления и стыда

В конце февраля премьер-министр Михаил Мишустин посетил операционный блок Курганской больницы скорой медицинской помощи. «Очень грустно, что в таком состоянии больница. Здесь невозможно ни лечиться, ни, наверное, качественно работать. Это вызывает только сожаление и стыд», — отметил Мишустин после осмотра.

Сопровождающий его министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал об устаревшем оборудовании больницы, а также о том, что капитального ремонта в отделениях не было 40 лет. Мишустин пообещал «незамедлительно выделить» на ремонт и обновление оборудования 200 млн руб.

Проблемы с детскими поликлиниками

Основная часть отчета аудиторов посвящена детскому здравоохранению. Счетная палата отмечает, что из 1,6 трлн руб., которые будут направлены до 2024 года на реализацию нацпроекта «Здравоохранение», на финансирование федерального проекта по созданию инфраструктуры для оказания медицинской помощи детям будут направлены «всего 14,9%», то есть около 253 млрд руб.

82% субсидий на финансирование программ по развитию материально-технической базы детских поликлиник предоставляется из федерального бюджета. Аудиторы Счетной палаты указывают, что до момента распределения субсидий в регионах не проводилась оценка технического состояния зданий детских поликлиник и соответствия их современным техническим требованиям.

Счетная палата отмечает несовершенство системы субсидирования регионов, что приводит к необходимости выделять дополнительные средства, к примеру на капитальный ремонт или строительство новых медицинских учреждений.

По данным Минздрава, которые приводятся в отчете, по итогам 2018 года в 14 регионах выделенные средства освоены на уровне менее 90%, а в пяти — менее 80% (Мурманская, Саратовская, Тамбовская области, Пермский край и Хакасия). Среди причин этого ведомство называет проблемы при закупках, нарушение условий контрактов поставщиками, отсутствие заявок на участие в аукционах и др.

Все это не позволяет сделать вывод об эффективном расходовании средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник, резюмируют аудиторы.

«Для того чтобы получить дотацию из федерального бюджета, региону необходимо составить заявку. Если регионы указывают цели субсидии, но не проводят экспертизу состояния детских поликлиник — мы получаем сложившуюся ситуацию», — заявил РБК декан факультета управления в медицине и здравоохранении РАНХиГС, в прошлом заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников.

«К сожалению, за это время не все регионы уделяли внимание здравоохранению, поэтому многое осталось на уровне советской власти. В первую очередь речь идет о сельской местности, где есть проблемы и с водопроводом, и с канализацией», — добавил Печатников.

Реакция министра здравоохранения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко, позиция которого приводится в бюллетене Счетной палаты, пояснил, что «Минздрав тщательно прорабатывает все рекомендации Счетной палаты», а также отметил «конструктивное взаимодействие» между двумя ведомствами. «Хотя федеральным проектом предусмотрена строгая отчетность, постоянный мониторинг, в том числе с выездом на место и заполнением специально разработанных чек-листов, дополнительный контроль и анализ рисков чрезвычайно полезны», — сказал он. Минздрав в настоящее время изучает и согласовывает региональные программы развития медико-санитарной помощи, где «особое место уделено и планируемым ремонтам, и строительству детских поликлиник», добавил Мурашко.

В пресс-службе Минздрава также сообщили РБК, что в соответствии с поручением президента правительством утверждены единые принципы модернизации первичного звена здравоохранения, на которые регионам в период 2020–2024 годов будет выделено 500 млрд. руб. средств федерального бюджета. «Приоритетами в региональных программах модернизации первичного звена здравоохранения будут являться: обеспечение доступности и качества медицинской помощи; подготовка помещений к установке нового медицинского оборудования в амбулаторно-поликлинических подразделениях, наличие предписаний в отношении технического состояния зданий и сооружений — здания, находящиеся в ненормативном состоянии, отремонтируют в первую очередь; замена дорогостоящего оборудования с износом более десяти лет; оснащение медицинских организаций автомобильным транспортом», — сообщили в министерстве.

Егор Губернаторов