Хуснуллин стал куратором жилищных, транспортных и дорожных нацпроектов

27.02.2020, 15:06, Новости дня

Вице-премьер Марат Хуснуллин назначен куратором нацпроектов "Безопасные и качественные автодороги", "Жилье и городская среда", а также транспортной части Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал портал "Будущее России. Национальные проекты", со ссылкой на решение президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 12 февраля.

Отмечается, что при этом министр транспорта РФ Евгений Дитрих по-прежнему является руководителем "Безопасных и качественных автодорог" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а его коллега, Владимир Якушев, глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ сохранил позицию руководителя национального проекта "Жилье и городская среда".