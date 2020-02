Бритни Спирс поделилась видео, на котором с хрустом ломает ногу

27.02.2020, 15:06, Новости дня

Американская 38-летняя певица Бритни Спирс опубликовала видео, на котором видно, как она ломает ногу. Об инциденте, случившемся с артисткой, ранее рассказал ее бойфренд.

На опубликованных в Instagram кадрах видно, как Спирс исполняет танец. В один момент слышно, как раздается хруст, после которого певица садится на пол и держится за больную ногу.

В подписи к видео артистка отметила, что не танцевала в течение года, потому решила оторваться по полной.

Ранее на своей странице в Instagram возлюбленный Спирс Сэм Асгари рассказал, что певица получила травму во время танцев. Мужчина приложил к посту видео и пару снимков, на которых виден гипс артистки с надписью "Сильная".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

I haven’t danced in six months so I was full throttle at this spot 🏎💥💃🏼 !!!! And yes …. I know I’m barefoot …. don’t laugh but I grip the floor better that way !!!! PS you can hear where I broke my foot here 🙄🙄🙄 ….. sorry it’s kind of loud !!!!!

Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 26 Фев 2020 в 2:23 PST

Бритни Спирс обрела популярность в конце 90-х. За песню Toxic она получила первую статуэтку "Грэмми".

В 2007 году у певицы произошел нервный срыв, в результате которого она побрилась налысо. После этого Спирс зачастую стала попадать в скандальные ситуации, ее подозревали в психических проблемах. В апреле 2019 года артистка даже легла в клинику, в которой лечат людей, страдающих душевными недугами.