Украина решила увеличить расходы на ракетное оружие на 12 млн долларов

27.02.2020, 15:05, Новости дня

Украинские власти намерены в 2020 году увеличить расходы на разработку ракетного вооружения на 300 млн гривен (12 млн долларов), сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

«Если в двух словах, на ракетное вооружение мы планируем потратить на 300 млн гривен больше, чем в предыдущем году», – сказал он в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, средства будут дополнительно выделены на разработку противокорабельной ракеты «Нептун» и реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха».

Загороднюк заявил, что ракетной программы на Украине до сих пор не было. Минобороны только разрабатывает концепцию развития ракетной отрасли.

По его словам, проекты «Нептун» и «Ольха» были исследовательскими конструкторскими разработками, но единого видения развития ракетостроительной отрасли не было. Большая концептуальная программа только в состоянии разработки и скоро будет готова.

Ранее украинские СМИ рассказали о «страшном оружии», которое уже получили вооруженные силы страны. В публикации говорится, что оно способно «выжигать» российские войска «в случае вторжения». Таким оружием является реактивная система залпового огня «Ольха».

Так, газета ВЗГЛЯД подробно писала о ракете «Ольха» – аналоге заряда к старой советской РСЗО «Смерч», – отмечая, что украинская ракета обладает дальностью стрельбы вдвое меньшей, чем у российского образца.



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