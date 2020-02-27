Возбуждено дело по факту исчезновения знакомой фигурантов дела «Сети»

27.02.2020, 15:05, Новости дня

Следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» по факту исчезновения жительницы Пензы Екатерины Левченко, которая была знакома с членами террористической организации «Сеть» (запрещена в России), говорится в сообщении СУ СК по Пензенской области.

«Следственными органами СК РФ по Пензенской области инициирована передача из органов внутренних дел имеющихся материалов о розыске Екатерины Левченко, и в целях установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», – сообщается на сайте СУ СК.

Подчеркивается, что до этого следователям о безвестном исчезновении Левченко не сообщали.

«По данным следствия, 31 марта 2017 года Екатерина Левченко ушла из квартиры по улице Островского в городе Пензе, и до настоящего времени ее местонахождение не известно», – отметили в СУ СК.

Проводятся следственные действия по установлению местонахождения девушки и обстоятельств ее исчезновения. Будут отработаны все возможные версии произошедшего.

На прошлой неделе об исчезновении Екатерины Левченко и Артема Дорофеева, которого затем нашли убитым, сообщило издание «Медуза». Пропавшие были знакомы с фигурантами дела террористической организации «Сеть».

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деле пензенской группы «Сеть».



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