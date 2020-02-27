Старшая версия смартфона Xiaomi Mi 10 оказалась дороже, чем все его комплектующие

27.02.2020, 15:04, Разное

Эксперты портала Techinsights подсчитали стоимость всех комплектующих деталей старшей версии смартфона Xiaomi Mi 10 c 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ постоянной памяти. Оказалось, что мобильный аппарат, чьи компоненты стоят 440 долларов, продается по цене 673 доллара.
Однако в компании Xiaomi знают о таком несоответствии в цене. В 2012 году генеральный директор Xiaomi Лей Цзюнь, рассказывая о разнице в стоимости отдельных компонентов и готового смартфона пояснил, что в итоговую цену включены не только затраты на комплектующие. Стоимость формируется с учетом таких издержек, как обработка, налоги, литейной производство, исследования, послепродажный сервис и патентные сборы.

Кроме того, эксперты вспомнили опыт формирования цены компанией Apple. Стоимость компонентов в смартфоне iPhone 11 Pro Max с постоянной памятью объемом 512 ГБ можно приобрести за 490,5 долларов. А у официальных дилеров, в том числе в Китае, он продается по цене 1810 долларов.



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