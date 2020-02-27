Наука: Пробуждение иммунной системы помогает побороть опухоли

27.02.2020, 14:58, Разное

Организм способен самостоятельно справиться со злокачественной опухолью, если снять барьеры, тормозящие иммунный ответ. Новые успехи в противостоянии одному из самых опасных и распространённых заболеваний заставляют медиков пересмотреть применяемые сегодня способы борьбы с раком.

"Мы смотрим на проблему несколько иначе, чем это принято, ― говорит Томас Поулс (Thomas Powles) из Лондонского университета королевы Марии. ― Наше внимание сосредоточено не на опухоли как таковой, а на иммунных клетках вокруг неё".

Может показаться, что учёный принадлежит к меньшинству в своём понимании подходов к лечению рака, однако сразу три научных публикации, появившиеся в конце ноября 2014 года в журнале Nature, показывают, что новая иммунотерапия превращается в настоящий мейнстрим.

Публикации, посвящённые успешным попыткам подавления выработки протеина PD-L1, доказательству взаимосвязи иммунного ответа и реакции на протеин PD-L1, а также блокировке в клетках рецепторов PD-1 намекают на актуальность смещения акцентов с самой опухоли, на деятельность иммунной системы.

Главным персонажем при такой терапии становятся клетки Т-лимфоциты. Они играют основную роль в иммунном ответе, обеспечивая распознавание и уничтожение чужеродных клеток. Учёные заметили, что опухоль способна вырабатывать особый сигнальный протеин PD-L1, который "выключает" Т-лимфоциты. Наблюдения медиков показали, что поражённый участок организма прямо-таки окружён подавленными иммунными клетками.

Чтобы "разбудить" Т-лимфоциты, учёными был разработан препарат, который воздействуя на рецепторы клеток, вновь запускал иммунный ответ. В частности, медикам удалось заставить организм самостоятельно уничтожить опухоль мочевого пузыря. Что особенно важно, эта методика работает даже на поздних стадиях болезни.

К сожалению, и здесь не обошлось без ложки дёгтя: такой приём работает не на всех видах опухоли. В частности попытки таким образом лечить рак простаты не увенчались успехом. Это говорит о том, что теперь особенно важно сосредоточиться на выявлении типов опухолей, восприимчивых к иммунотерапии.

В качестве своеобразного маяка при подборе методик может служить местная концентрация PD-L1. Правда, по словам Сюзанны Топалян (Suzanne Topalian) из университета Джонса Хопкинса отсутствие этого белка не должно использоваться как предлог для отмены иммунотерапии, поскольку средства подбора терапии пока не совершенны, а шанс, что методика сработает сохраняется.

Одновременно с попытками активировать "уснувшие" лимфоциты ведутся исследования мутировавших иммунных клеток и связанных с этим мутаций в самой опухоли. Так, большая группа учёных из Германии, Нидерландов, США и Швейцарии показала, как манипуляции с модифицированными Т-лимфоцитами способствует уничтожению раковых клеток.

Исследователи составили каталог белковых последовательностей, которые распознаются Т-лимфоцитами и используются иммунной системой как персональная вакцина от чужеродных клеток. Методика показала эффективность на лабораторных мышах, а теперь проходит клинические испытания на людях, больных раком.