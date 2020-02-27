Осужденного полковника Захарченко обвинили в получении взяток на 1,5 млрд рублей от структуры «Газпрома» и подрядчика РЖД

27.02.2020, 14:57, Новости дня

Следственный комитет предъявил осужденному за коррупцию бывшему полковнику полиции Дмитрию Захарченко новое обвинение — в получении взяток в особо крупных размерах от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520», которая является одним из подрядчиков РЖД. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По данным следствия, Захарченко, работая заместителем начальника управления топливно-энергетического комплекса МВД, оказывал покровительство председателю совета директоров ПАО «Газпром автоматизация» Авшолуму Юнаеву. Взамен Юнаев оплатил отдых бывшего полковника в отелях Сочи на сумму более 800 тысяч рублей.

По версии СК, Захарченко также получал взятки за покровительство от совладельцев группы компаний «1520» — Бориса Ущеровича и Валерия Маркелова. Денежные суммы перечислялись на специальный счет бывшего полковника, открытый на имя Захара Хитрого. Всего Захарченко получил от Ущеровича и Маркелова 109 млн рублей. Эти откаты не касались непосредственной деятельности ГК, а были связаны с другим бизнесом предпринимателей. При этом, как считает следствие, существовала и другая схема, по которой Захарченко получил от Ушеровича и Маркелова еще 1,3 млрд рублей через посредников Виктора Белевцова и Василия Критинина.

По словам адвоката осужденного Юрия Новикова, Захарченко свою вину не признает, а следствие нарушило его право на защиту, поскольку его клиенту не было дано времени на ознакомление с материалами дела и подготовку аргументированной позиции.

Напомним, Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. При обысках в его квартирах сотрудники правоохранительных органов обнаружили наличную валюту разных стран на сумму около 9 млрд рублей. В июне 2019 года Пресненский суд Москвы приговорил Захарченко к 13 годам тюрьмы по обвинению в коррупции и воспрепятствовании правосудию. Бывший полковник также был оштрафован на 117 млн рублей и лишен звания. Согласно обвинительному заключению, в 2014 году Захарченко и его предполагаемый сообщник — бывший сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин — получили $800 тысяч от бенефициара сети рыбных ресторанов «Ла Маре» Мехди Дусса. C целью давления и вымогательства взятки Захарченко организовал в отношении предприятий бизнесмена незаконные проверки.