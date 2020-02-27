Дочь Кардашян прогулялась с собакой, превышающей ее рост

27.02.2020, 14:54, Новости дня

Американская модель Ким Кардашян обнародовала в Instagram фото своей двухлетней дочери Чикаго с большой белой собакой породы кувас. Животное, запечатленное на фото, превышает размеры и рост ребенка.

«Моя девочка Чи любит собак!» – написала Кардашян.

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My Chi girl loves doggies!!!

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 26 Фев 2020 в 8:03 PST

Отец Чикаго – супруг Кардашян, рэпер Канье Уэст. У пары четверо детей.

Старшая дочь Норт родилась у пары 15 июня 2013 года. 5 декабря 2015 родился сын Сейнт. Чикаго родилась 15 января 2018 года. Ее родила суррогатная мать. Четвертого ребенка Кардашян и Уэста, Псалма, родившегося весной 2019 года, вынашивала суррогатная мать.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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