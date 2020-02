«Он для меня как китайский». Хименес-Браво приступил к изучению украинского языка

27.02.2020, 14:54, Новости дня

Украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта «МастерШеф» на СТБ Эктор Хименес-Браво 27 февраля на своей официальной странице в Instagram написал свой первый пост на украинском языке.

«С этого момента все мои посты будут на украинском языке», – написал Хименес-Браво. Он рассказал, что долгие годы изучал русский язык, потому что «его окружение общалось на этом языке».

«Украиниский для меня как китайский, но я давно мечтал его выучить», – признался ведущий, попросив подписчиков прис луае исправлять ошибки.

Відтпер всі мої пости будуть Українською. Впродовж багатьох років я вивчав російську, бо все оточення розмовляло саме цією мовою. Для мене це все одно що китайська.. * Але в душі завжди мріяв вивчити Українську. Тож підтримайте мене будь-ласка на цьому нелегкому шляху та виправляйте мої помилки! *

48-летний Эктор Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте «МастерШеф».

Эктор Хименес-Браво возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.