Вспоминая Бориса Немцова

27.02.2020, 14:52, Новости дня

27 февраля исполнилось пять лет со дня гибели российского политического деятеля Бориса Немцова, расстрелянного наемными убийцами в центре Москвы, близ Кремля. Признанный лидер оппозиции был убит выстрелами в спину на Большом Москворецком мосту.

Пять участников преступления отбывают в местах лишения свободы различные сроки наказания, но организаторы и заказчики резонансного убийства до сих пор не найдены. Более того, по мнению многих критиков Кремля, для полноценного расследования ничего не предпринимается.

В ОБСЕ также считают, что из-за ограниченного характера российского расследования многие вопросы, связанные политическим убийством Бориса, Немцова так и остались без ответа.

«Его смерть стала трагедией для России и оказала сильное влияние на политический климат, породив страх и, возможно, открыв путь для дальнейших нападений и репрессий», – говорится в докладе ОБСЕ от 20 февраля.

Независимые эксперты склоняются к тому, что к преступлению могли быть причастны люди из окружения президента Владимира Путина, в частности – глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

Российская оппозиция планирует в ближайшие дни провести в Москве и ряде других городов массовые акции, чтобы отметить пятую годовщину гибели политика.

Сопредседатель Московской Хельсинской Группы (МХГ) Валерий Борщев, по его словам, знал Бориса Немцова еще до того, как тот стал известным политиком. Он вспоминает, как Немцов в Нижнем Новгороде, еще до назначения на пост губернатором области (1991 – 1997 годы), проводил встречу тех, кто знал академика Андрея Сахарова.

«Там были (правозащитники) Сергей Ковалев, Лариса Богораз, Татьяна Великанова, выступал и я, – рассказывает сопредседатель МХГ в интервью «Голосу Америки». – Тогда мы и познакомились. Помню, как Немцов ответил провокаторам, которые хотели сорвать встречу. Он даже подрался с кем-то, его укусили за палец. А потом Борис Ефимович стал очень глубокими, серьезным политиком».

Перейдя в оппозицию, Немцов занял принципиальную и бескомпромиссную оппозицию, констатировал Валерий Борщев. По его мнению, это очень, очень многим не нравилось, особенно властям.

«И вот нашлись люди, которые, вероятно, почувствовали, что если они уберут Немцова, к ним наверху отнесутся одобрительно, – рассуждает он. – А теперь мы стоим перед фактом, что заказчики и организаторы преступления до сих пор не найдены. Такое могло произойти только с ведома и при попустительстве властей. Ведь тех, кого подозревали как заказчиков и организаторов даже не допросили».

Но в обществе Немцова по-прежнему помнят, считают его символом сопротивления, объединения оппозиции, и власти в этом смысле серьезно промахнулись, если рассчитывали на обратное, утверждает сопредседатель МХГ. Он пообещал 29 февраля, как и многие другие, пойти на марш в память о Борисе Немцове.

В свою очередь, адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров в комментарии «Голосу Америки» отметил, что политик помимо прочего отличался тем, что всегда уделял большое внимание не только правовой составляющей в целом, но важности личного участия в инициированных против него в процессах. По свидетельству адвоката, это неоднократно ярко проявилось.

«Так было, и когда Немцова привлекали к административной ответственности, и когда мы судились в гражданско-правом плане, подав иск к Путину, и когда Бориса пытались привлечь к уголовной ответственности за побои, которые он якобы нанес «нашисту», – говорит он. – Во всех этих случаях он очень внимательно относился к самой правовой составляющей, глубоко и в подробностях вникал в каждый процесс. Поэтому, с моей точки зрения, они и были столь удачными. В частности, у Юрия Лужкова (мэра Москвы) мы отбили пять из семи его претензий, а у (Елены) Батуриной, его жены, вообще полностью выиграли дело по ее иску».

Сам Немцов тщательно прорабатывал все детали, готовясь к процессам, любил выступать в ходе судебных заседаний, вспоминает адвокат.

«Однажды, когда я был в отъезде, а его в очередной раз задержали за участие в несогласованном публичном мероприятии, он сам грамотно составил необходимые ходатайства как профессиональный адвокат. Словом, Борис был человеком, который очень быстро всему учился и схватывал суть на лету. Причем он не только впитывал все, как губка, но и мог творчески все использовать на практике».

Адвокат также сообщил, что, по его данным, расследование убийства Бориса Немцова продлили до мая нынешнего года.

«Но, по сути, дело, конечно, стоит без движения. Совершенно очевидно, что есть запрет со стороны высшей политической власти страны, и глубоко копать (следователям) ни не дадут», – заключил Вадим Прохоров.

Вместе с тем он выразил убежденность, что к всеобъемлющему расследованию преступления вернутся при новой власти в стране.