Медведчук заявил об утрате Киевом доверия украинцев

27.02.2020, 14:44, Новости дня

Украинцы полностью утратили доверие к государству после «крайне непрофессиональной» эвакуации людей из китайского Уханя и размещения их на карантин, сообщил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктор Медведчук.

«Вся Украина под впечатлением от реакции, которую вызвала в Тернопольской, Львовской и Полтавской областях эвакуация наших граждан из Китая… Есть над чем задуматься, в том числе и о полной утрате доверия украинцев к государству, государственным институтам, разъяснениям и обещаниям чиновников», – цитирует ТАСС Медведчука.

По его мнению, госорганы «крайне непрофессионально» выполняли задачи по эвакуации украинцев из Китая и теперь «позволяют себе еще и морализаторство по отношению к жителям Полтавской области, призывая к гуманизму и солидарности». 

«Господа, а где же был ваш гуманизм, когда вы обрекали 82,1% украинских пенсионеров (данные по состоянию на 01.01.2020) на пенсии меньше 4 тыс. гривен (около 163 доллара) в месяц? Или вы не знали, что на эти деньги прожить невозможно?», – возмутился политик. 

Кроме того, Медведчук подчеркнул, что на Украине все еще сохраняются заоблачные тарифы на ЖКХ, хотя власти обещали их пересмотреть. 

«Нет у нынешней власти права на морализаторство. Ничем не заслужила эта власть ни доверия, ни уважения украинского народа», – добавил Медведчук.

Напомним, ранее в Новых Санжарах местные жители преградили путь в санаторий автобусам с эвакуированными из КНР украинцами. Полиция Украины возбудила пять уголовных дел по факту беспорядков в Новых Санжарах. 

После этого президент Украины Владимир Зеленский сравнил Украину со средневековой Европой.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему эвакуация людей из Уханя вызвала на Украине эпидемию истерии и паники.



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