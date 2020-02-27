Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение

27.02.2020, 14:44, Новости дня

Следственный комитет РФ предъявил новое обвинение во взятке экс-полковнику Дмитрию Захарченко, сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

«В колонии Дмитрию было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ – получение взятки приблизительно на 1,5 млрд рублей от организованной преступной группы в лице владельцев группы компаний «1520» в период с 2007 по 2016 год. И в рамках той же процедуры было объявлено о завершении расследовании дела. Со 2 марта начнется ознакомление с его материалами», – сообщил Горбатенко, передает ТАСС.

В обвинении отмечается, что Захарченко получил деньги от организованной группы, в которую ходили бизнесмены Валерий Маркелов, Борис Ушерович, Дмитрий Моторин и Иван Станкевич.

По версии следствия, Захарченко получил средства при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц – Виктора Белевцова и Василия Кретинина.

Горбатенко пояснил, что следователь не конкретизировал новое обвинение.

«Предполагается, что следствие организует этапирование Захарченко в Москву из колонии для ознакомления с материалами», – сказал защитник.

Сам Захарченко, по его словам, готов дать показания по новому обвинению, но следователь ему отказал в этом, заявив о завершении расследования.

«Таким образом, процедуры предъявления нового обвинения и завершения расследования были совмещены, и моему подзащитному даже было отказано в даче показаний с формулировкой «нас это не интересует», – добавил Горбатенко.

Адвокат отметил, что Захарченко не признает вину.

«Мы уже обратились с жалобой на имя главы СК Александра Бастрыкина на действия следователя, в дальнейшем – в судебном порядке», – заключил Горбатенко.

Напомним, приговор Захарченко был вынесен 10 июня. Его обвиняли в получении взяток, 17 октября Мосгорсуд смягчил приговор до 12,5 лет колонии.

Захарченко был присвоен статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. В ноябре его перевели в мордовскую колонию.