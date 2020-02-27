Мнение: маленький вирус и большое потепление

27.02.2020, 14:40, Разное

о заговоре против русско-китайского мира будет рассказано ниже, а пока о чучьханьском вирусе.

Итак около 80-90 тысяч человек заразились, из них уже около 3 тысяч ушло в лучший мир, то есть смертность среди тех, кого лечат, достигает около 3х процентов. Если вирус пустить на самотек, то можно предположить, что смертность достигнет 10-15 процентов.

Но паниковать не надо, умирают в основном люди моего возраста и старше, а это означает экономию пенсий и кислорода.

Удивляться тому, что эпидемия началась в коммунистическом Китае, тоже не стоит. Уже ясно, что болезнь стала распространятся в Ухане в декабре месяце и первой реакцией коммунистических властей была попытка сделать вид, что ничего не происходит и заодно надавать по голове медикам, которые заговорили об эпидемии.

Потом под мудрым руководством вождя центральные власти КНР стали увольнять местных бояр (вину надо на кого-то валить) и вводить драконовкий карантин, но было уже поздно. Птичка, т.е, вирус вылетел из клетки.

И тут есть два интересных момента.

Первый, вирус умудрился за один месяц сделать то, что мой любимый президент Трамп пытался сделать последние три года, — резко замедлил мировую экономику и сильно сократил азиатский (китайский) экспорт в Америку. Нефть пополсла вниз без всяких санкций.

Второй момент. Военные конфликты на Ближнем Востоке убивают больше людей в неделю, чем коронавирус за месяц, но это никого не волнует, т.к. убийство вещь не заразная.

Теперь о потеплении. Чучьханьский вирус прекрасный пример того, как простая и необразованная природа может поставить весь образованный мир раком за пару недель. И это при всей нашей учености и знаниях о предыдущих пандемиях и эпидемиях.

Если природа может выкидывать такие штучки и наш очень научный ответ звучит совершенно по-детски: давайте мыть руки и никуда не ездить, то может быть, может быть нам стоит посмотреть на нашу научную уверенность о человеческом характере глобального потепления немножко более скептически?

И теперь о заговорах.

Один из вариантов — китайцы готовили в лаборатории (30 км. от Ухань) летучих мышей для биологической войны со своими азиатскими соседями (классическая теория “мало земли") и одна из мышей улетела и дала себя съесть в отместку на рынке. Другой вариант — Трамп увидел, что у него ничего не выходит с торговой войной и подсунул киыайцам отравленую змею (американский военный заболел в Ю.Корее?).

И третий вариант, наиболее вероятный — китайцы привыкли жрать все, что плохо лежит (обычное дело при коммунистическом режиме) и в этот раз съели не ту птичку….

https://www.newsweek.com/coronavirus-latest-timeline-events-wuhan-china-outbreak-1485062