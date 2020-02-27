В Подмосковье спасли роженицу, отказавшуюся от переливания крови из-за грехов

27.02.2020, 14:31, Новости дня

В Московской области спасли роженицу, которая отказывалась от переливания крови по религиозным соображениям. Как пишет "Подмосковье сегодня", женщина готовилась к домашним родам, но во время схваток у нее началось кровотечение, поэтому пришлось отправить ее в больницу.

Женщину госпитализировали в родильное отделение Ступинской ЦРКБ. Там выяснилось, что она не стояла на учете в женской консультации и за всю беременность не сдала ни одного анализа.

Роженица потеряла более 40 процентов крови, к тому же, ей требовалось кесарево сечение. Однако будущая мать наотрез отказалась от переливания крови, утверждая, что вместе с кровью другого человека она получит и его грехи. В больницу пришлось вызвать священника, который убедил роженицу согласиться на необходимые медицинские процедуры. По словам врачей, счет шел на секунды – без срочной операции и мама и ребенок могли погибнуть.

В итоге на свет появился мальчик ростом 56 сантиметров и весом 3790 граммов. Он стал седьмым ребенком в семье. Поскольку его мама не наблюдалась у врача во время беременности, ребенка отправили в Видновский перинатальный центр. Там малыша обследуют и возьмут необходимые анализы.

Ранее 27 февраля сообщалось, что в роддоме подмосковного Королева появилась на свет девочка весом 5,3 килограмма. Рождение такого крупного ребенка естественным образом представляет угрозу для здоровья роженицы и малыша, поэтому матери девочки сделали кесарево сечение.