Город в Китае выплатит 1400 долларов сообщившим о симптомах коронавируса

27.02.2020, 14:31, Новости дня

Город в китайской провинции Хубэй, которая стала эпицентром глобальной эпидемии коронавируса, будет платить жителям до 10 тысяч юаней (1425 долларов США), если они заранее сообщат о симптомах заболевания, и заболевание подтвердится, передает Reuters.

Цяньцзян, город с населением около миллиона человек, расположенный примерно в 150 км от пострадавшей столицы провинции Ухань, на сегодняшний день сообщил о 197 случаях заболевания и наращивает усилия по обеспечению содержания и лечения зараженных.

Это последний из ряда регионов, предлагающих денежное вознаграждение, чтобы побудить представителей общественности добровольно участвовать в медицинских проверках.

Хубэй сообщил о более чем 65 тысяч случаев и более чем 2600 смертельных случаев от эпидемии. Во всем мире число погибших составляет около 2800 человек, и около 80 тысяч были инфицированы.

Рабочая группа Цяньцзяна, занимающаяся эпидемией, заявил в уведомлении, что жители будут иметь право на полную оплату в размере 10 тысяч юаней, если будет подтвержден диагноз коронавируса. Те, кому диагноз был поставлен ранее, не смогут рассчитывать на выплату.

Тем, у кого заболевание не было обнаружено, выдадут 1 тысячу юаней, а тем, у кого будет подозреваться наличие заболевания коронавирусом, положена выплата в 2 тысячи юаней.

Другие районы Хубэя, в том числе район Ухань в Ханьян и соседний город Хуангуан, также предлагали денежные вознаграждения людям, добровольно желающим получить медицинские чеки, но по гораздо более низкой ставке — около 500 юаней.

СМИ в провинциях Цзянси и Хэбэй также сообщают, что местные города предлагают выплату в размере около 300-500 юаней.

Китай ранее уже давал понять, что люди с признаками заражения смогут проходить бесплатную проверку, а также предоставлял средства местным органам власти для обеспечения того, чтобы не было финансовых сдерживающих факторов, препятствующих исследованию здоровья граждан КНР.