Сорванная ветром крыша рухнула на десятки машин в Симферополе

27.02.2020, 14:30, Новости дня

Около 10 машин оказались повреждены крышей, сорванной ветром с пятиэтажного здания в Симферополе. По счастливой случайности никто из владельцев машин не пострадал.

 

ЧП произошло в первой половине дня 27 февраля на Киевской улице.

"Около МРЭО сорвало крышу, и там штук 15 машин стоит", — отметил автор записи.

По предварительным данным, крыши лишилось здание управления Федеральной службы судебных приставов. Точное число поврежденных машин не называется.

В Крыму до 28 февраля объявлено штормовое предупреждение, синоптики прогнозируют порывы ветра до 28 метров в секунду.



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