Польша, Румыния, Норвегия. Количество стран, где зафиксирован коронавирус, продолжает увеличиваться

27.02.2020, 14:30, Новости дня

Согласно последнему ежедневному отчету Всемирной организации здравоохранения, опубликованном 26 февраля, в мире по состоянию на 25 февраля коронавирусом SARS-CoV-2 заболело 81 тыс. 109 человек в 38 странах мира.

В предыдущем отчете, говорится, что коронавирус был в зафиксирован в 34 странах (всего 80 тыс. 239 случаев заболевания).

26 февраля издание yle.fi проинформировало, что в столице Финляндии Хельсинки коронавирус обнаружили у женщины, которая вернулась из Италии. Двух людей, с которыми она контактировала отправили на домашний карантин.

В этот же день в Министерстве здравоохранения Норвегии сообщили, что коронавирус обнаружили у человека, который в конце прошлой недели вернулся из Китая и находился с тех пор на карантине, проинформировал Reuters.

Кроме того, первый случай коронавируса обнаружили в Дании. Там заболел человек, вернувшийся из Италии со своей семьей 24 февраля после отдыха на горнолыжном курорте, сообщило Politiken.

Также 26 февраля первый случай коронавируса подтвердили в Румынии. Там заболел мужчина в регионе Горж на юго-западе страны, который контактировал с гражданином Италии. У последнего обнаружили коронавирус по возвращении домой, сообщает Romania TV.

В Эстонии зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавируса у прибывшего автобусом из Риги гражданина Ирана, сообщило ERR.

Пресс-служба Кабмина Украины проинформировала, что по состоянию на 27 февраля в мире зарегистрировано 82 тыс. 164 лабораторно подтвержденных случаев заболевания SARS-CoV-2, из них 2801 – летальные. Выздоровели уже 32897 человек.

На территории Европы зарегистрировано 478 случаев заболевания SARS-CoV-2 в 17 странах (Италия – более 400, Германия – 21, Франция – 17, Испания – 12, Великобритания – 9, Хорватия – 3, Австрия – 2, Россия – 2, Финляндия – 2, Швеция – 2, Израиль – 2, Швейцария, Греция, Грузия, Норвегия, Северная Македония и Бельгия – по одному случаю).

В этот же день Express Ilustrowany сообщил, что в польском городе Лодзь зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Вирус обнаружили у 25-летней женщины, которая месяц провела в Таиланде и вернулась домой 22 февраля.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. По состоянию на конец суток 26 февраля в Китае зарегистрировано 78 497 случаев заражения коронавирусом, 2744 человека умерли, 32 495 пациентов вылечились.

На территории Украины заболевших нет. В Черновцах с пневмонией и подозрением на заражение коронавирусом медики обследуют двух пациентов. Коронавирус был диагностирован у двух украинцев на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на карантине у берегов Японии. Еще одна одна гражданка Украины заболела в Италии.