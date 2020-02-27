Линдеманн пообещал вернуться в Москву

27.02.2020, 14:30, Новости дня

Вокалист группы Rammstein опубликовал снимок, на котором стоит на Красной площади в Москве и передает «привет» российской столице.

«Москва, скоро увидимся», – подписал музыкант фотографию в своем Instagram.

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Публикация от Till Lindemann (@till_lindemann_official) 26 Фев 2020 в 11:03 PST

 

Ранее Линдеманн сообщил, что проведет несколько концертов в России, в том числе в столице в ходе тура группы Lindemann, передает РИА «Новости». Шоу в Москве пройдет 15 марта.

Напомним, недавно Линдеманн выпустил порноклип на песню Till the End. В Сети началась травля россиянок, которые снялись в откровенном видео. Российский певец Лев Лещенко раскритиковал это видео.

Газета ВЗГЛЯД писала о скандальном проекте Rammstein.



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