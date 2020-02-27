Путин пообщался с первыми посетителями парка развлечений «Остров мечты»

27.02.2020, 14:26, Новости дня

Российский лидер Владимир Путин пообщался с первыми посетителями крупнейшего в Европе крытого тематического парка развлечений «Остров мечты», который официально откроется в Москве 29 февраля.

Первыми посетителями парка стали воспитанники детских домов, многодетные семьи, а также подопечные Фонда Константина Хабенского, передает РИА «Новости».  

Президент успел пообщаться с детьми, которые поделились впечатлениями об аттракционах. На вопрос, нравится ли им кататься на аттракционах, дети хором ответили «Да».

«Поздравляю вас с наступающей весной! Скоро весна. Всего хорошего!» – сказал президент.

Каждый желающий успел сфотографироваться с главой государства. Президент никому не отказал в совместном фото.

«Остров Мечты» – первый в РФ и крупнейший в Европе крытый тематический парк мирового уровня. Для посетителей парк откроется в субботу, 29 февраля. Он расположен в Нагатинской пойме – это территория бывшего парка «60-летия Октября» площадью около 100 гектаров, расположенная на юге Москвы.

На территории парка расположены 27 аттракционов для детей и взрослых, также там будут проводиться пять шоу-программ. Ожидается, что парк смогут посетить до 7,5 млн человек, а весь комплекс «Остров мечты» сможет принять до 50 млн гостей в год.



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