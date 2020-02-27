Samsung показала разобранный смартфон Galaxy S20 Ultra за 100 000 рублей

27.02.2020, 14:21, Разное

Южнокорейская компания Samsung опубликовала тизер разборки своего флагманского смартфона Galaxy S20 Ultra. На российском рынке данная модель будет продаваться почти за 100 000 рублей.

На изображении от азиатского бренда видно, как выглядят изнутри аккумулятор, батарея, механизм охлаждения и процессор. Особенное внимание разработчики уделили дисплею, который обладает частотой обновления 120 Гц, четверной камерой с главным модулем на 108 Мп и перископным объективом, антеннами и батареей на 5000 мАч. Все это свидетельствует о том, что новый аппарат является мощным и впечатляющим девайсом, который по-настоящему оценят поклонники инноваций.

На текущий момент реализация Samsung Galaxy S20 Ultra еще не начались. Во многих государствах планеты клиенты имеют возможность оформить только предварительный заказ, получив в качестве подарка новые беспроводные наушники Galaxy Buds+, которые отдельно продаются в магазинах по цене почти 11 000 рублей. Рекомендованная стоимость гаджета составит 99 990 рублей. Обзавестись им можно будет с 13 марта.

Телефоны линейки Galaxy выпускает подразделение южнокорейской корпорации Samsung Electronics. Помимо смартфонов, сотрудники фирмы изготавливают и многие другие технологические продукты, включая плазменные телевизоры, ноутбуки, мониторы, лазерные принтеры и иную продукцию. Первый телефон серии Galaxy вышел 11 лет назад, он работал на операционной системе Android 1.5.