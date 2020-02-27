Пассажиры поездов «Сапсан» в Масленницу продегустрируют большой ассортимент блинов

27.02.2020, 14:21, Разное

Пассажиры поездов «Сапсан» в Масленницу смогут попробовать блины, сделанные по самым разным рецептам. Людям предложат изделия с мясом, творогом и прочими начинками.
В период празднования праздника Масленницы пассажиры поездов «Сапсан» в вагонах-бистро имеют возможность продегустировать большое количество блинов с разнообразными ингредиентами в виде начинки. Можно попробовать и иные блюда, которые имеются в стандартном меню, включающем вегетарианский, детский и остальные рационы.

Как передает «ГлобалМск», в Великий пост, начинающийся 2 марта и заканчивающийся 18 апреля, повара предложат пассажирам меню, где нет продуктов животного происхождения, первые и вторые блюда из круп и овощей, а также всевозможные салаты.

Масленница — традиционный праздник в восточных славян, сохранивший в себе некоторые фрагменты мифологии этого этноса. В народном календаре он маркирует рубеж между зимой и весной. Дата Масленницы изменяется в зависимости от празднования Пасхи. Первые описания русских обычаев торжества составили иностранные путешественники, которые посещали Россию с XVI столетия.



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