Виторган: «Этот порноканал работает у Суркова без помех»

27.02.2020, 14:18, Новости дня

Антиукраинские высказывания непубличного экс-помощника российского президента Владислава Суркова являются для него способом сексуального расслабления, считает российский актер Максим Виторган. 

По мнению Виторгана, Суркова возбуждает негативная реакция людей на его заявления. «Этот порноканал работает у Суркова без помех и срывов сигнала», – иронизирует Виторган. 

«После интервью домашние несколько раз в день слышат доносящиеся из кабинета Суркова сладострастные постанывания и вскрики. Знают – так он отдыхает перед следующей трудовой и, как водится у настоящего рабочего человека, грязной вахтой!» – метафорично описал актер возможные причины антиукраинских заявлений Суркова в медиапространстве 26 февраля. 

Виторган призвал игнорировать заявления Суркова, чтобы «не удовлетворять его маленькие шалости». 

Сурков, будучи деятелем теневым, даёт интервью раз в… ( ну когда можно) с одной единственной целью: его возбуждают…

Posted by Максим Виторган on Kolmapäev, 26. veebruar 2020

26 февраля Сурков заявил, что для России единственный эффективный метод наладить отношения с Украиной – это принудить ее к этому силой.

Комментируя возможное возвращение Донбасса в состав Украины, Сурков назвал это «честью для Украины и унижением для Донбасса».

Российский политаналитик Валерий Соловей, комментируя заявление экс-помощника Путина, подчеркнул, что транслируемые тезисы являются не пропагандой, а «квинтэссенцией планов российского руководства по отношению к Украине». 

Владислав Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года. 

Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года. 

18 февраля Путин освободил Суркова с занимаемой должности советника российского президента без указания причин. 

За месяц до увольнения Суркова директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков анонсировал его уход с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении». 

Максим Виторган родился в 1972 году в Москве в актерской семье Эммануила Виторгана и Аллы Балтер. В статусе мужа кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак Виторган впервые начал декларировать свою гражданскую позицию по отношению к тем или иным событиям. 

В 2017 году Виторган раскритиковал высказывание российского писателя Захара Прилепина, примкнувшего к донецким боевикам, об «абсолютной безопасности в Северной Корее». Позже Виторган высказался в поддержуц режиссера Кирилла Серебрянникова, арестованного в августе 2017 года якобы за организацию хищения 68 млн руб. Защищая экс-супругу от нападок лидера ЛДПР Владимира Жириновского, Виторган назвал политика «уставшей примой порносцены». 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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