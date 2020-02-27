Школьников, с которыми учатся дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, поместили на карантин из-за коронавируса

27.02.2020, 14:13, Разное

Эпидемия коронавируса затронула не только голливудских звезд (правда, не напрямую), но и британскую королевскую семью. К счастью, тоже пока только косвенно. Изданию Daily Mail стало известно, что несколько учеников школы Thomas’s Battersea, в которую ходят 6-летний принц Джордж и 4-летняя принцесса Шарлотта, дети герцога и герцогини Кембриджских, отправили домой на карантин из-за подозрения на коронавирусную инфекцию COVID-2019. Четверо детей недавно вернулись из поездки по Италии, где сейчас наблюдается вспышка инфекции. По приезде у них были обнаружены подозрительные симптомы. Руководство школы приняло решение отправить учеников домой, где они продолжат лечиться, а также ждать результаты анализов на COVID-2019.

Поездка в Италию пришлась как раз на период школьных каникул между полугодиями, которые пришлись на прошлую неделю. Сами герцог и герцогиня Кембриджские, взяв перерыв от королевских обязанностей, провели каникулы с детьми в загородном доме в Норфолке и за границу не выезжали.

Также сообщается, что о закрытии школы на карантин сейчас речь не идет. Всего во избежание распространения вируса в Великобритании сейчас закрыто 13 учебных заведений, а более 20 учеников и учителей находятся в изоляции до определения диагноза. По последним данным, в стране сейчас зарегистрировано 13 случаев заболевания коронавирусом.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Джордж и принцесса Шарлотта с учительницей школы Thomas’s BatterseaКликните на фото для просмотра галереи

В то же время другие члены королевской семьи, а именно Майк Тиндалл и Зара Филлипс, официально заявили, что не собираются закрываться на карантин. Внучка королевы Елизаветы II и ее супруг только что вернулись из отпуска в Бормио, коммуны на севере Италии. Они придерживаются всех необходимых протоколов и отмечают, что ни у одного из них не обнаружено никаких симптомов вирусной инфекции.

Напомним, эпидемия коронавирусной инфекции COVID-2019 началась в Китае. Сейчас в стране зафиксировано 78 497 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 82 137 человек.

Напомним, недавно Кейт Миддлтон дебютировала в подкасте «Счастливая мама, счастливый малыш», в котором вспомнила, как прошло ее собственное детство, и рассказала о том, как воспитывает собственных детей — принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.