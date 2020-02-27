Как две капли воды: брат Ким Кардашьян показал новорожденных близнецов

27.02.2020, 14:13, Разное

В отличие от своих известных родствеников, 38-летний Брэндон Дженнер не стремится посвящать общественность во все, что происходит в его личной жизни. О радостном событии — рождении сыновей-близнецов — журналисты узнали случайно, получив 22 февраля в распоряжение копии свидетельств о рождении малышей от 18 февраля. А сегодня счастливый отец впервые представил малышей миру. Первые снимки Брэндона с малышами появились в аккаунте Instagram его матери, Линды Тосмпсон.

Брэндон и Кейли — гордые родители двух исключительно красивых братьев-близнецов!- написала счастливая бабушка под серией фотографий. Помимо семейной идилии на кадре с новоявленным отцом с малышами на руках Линда поделилась портретом внуков, мирно спящих в своей колыбели, моментами ее объятий с каждым из них (разобраться, кто есть кто, невозможно — малыши похожи как две капли воды), а также рассказала, какие имена дали сыновьям родители.

Бо Томпсон Дженнер и Сэм Стокер Дженнер — уже почти каждый день обнимаются со своим Ла-ла! Ева будет лучшей старшей сестрой!

— написала Линда. 

Брэндон и КейлиКейли Стокер и Линда Томпсон — невестка и свекровьКейли Стокер, Брэндон Дженнер и его отец Брюс, он же Кейтлин Дженнер, с возлюбленной Софией Хатчинс

Напомним, месяц назад стало известно, что Брэндон и Кейли узаконили свои отношения в Санта-Барбаре. Поздравляя возлюбленную с днем рождения, Брэндон опубликовал в соцсетях их свадебную фотографию, под которой написал:

С днем рождения, моя прекрасная жена Кейли. Благодаря тебе я открыл для себя совершенно новый уровень счастья. Ты умная, добрая, веселая, заботливая и супербеременная в данный момент нашими детьми-близнецами! Я всегда буду дорожить тем, что у нас есть.

Примечательно, что меньше года назад Брэндон объявил о разводе со своей школьной любовью Леей, с которой прожил в браке 14 лет. У них подрастает 3-летняя дочь Ева Джеймс.

Моей дочери от первого брака мы сообщили о пополнении вместе. Леа, Кейли и я сели рядом с ней и сообщили, что в скором времени произойдет в ее жизни. Она тоже очень счастлива. Ей не терпится поскорее стать старшей сестрой,

— рассказал Брэндон журналу People летом прошлого года.



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