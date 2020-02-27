На мурманских чиновников завели дело из-за пытавшегося убить ребенка подростка

27.02.2020, 14:12, Новости дня

В Мурманской области в отношении должностных лиц, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, возбудили уголовное дело из-за подростка, пытавшегося убить мальчика, информирует региональный СК.

«Юридическая оценка будет дана действиям должностных лиц из числа органов, ответственных за профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

23 февраля суд в Мурманской области арестовал на два месяца 15-летнего подростка, который обвиняется в избиении и попытке закопать в снег 11-летнего мальчика в Кандалакше.

Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером. 15-летний подросток пытался задушить мальчика, а решив, что тот не подает признаков жизни, стал закапывать его в снег. Скорую вызвали находящиеся неподалеку взрослые. Жизни ребенка ничего не угрожает.

Врачи рассказывали, как спасали 11-летнего мальчика, закопанного в снег.



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