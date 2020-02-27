Промышленность Украины ускорила падение при новом президенте

27.02.2020, 14:06, Новости дня

Промышленное производство Украины в январе 2020 году рухнуло на 5,1% по сравнению с январем 2019 года, заявил госслужба статистики Украины.

Промышленность сокращается четвертый год и сейчас падение ускорилось. Для сравнения — в январе 2019 года промпроизводство Украины снизилось на 3,3% к январю предыдущего года.

С коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в январе 2020 года к январю 2019 года снизилось на 4,7%.

По итогам прошлого года промпроизводство Украины рухнуло на 8,3%. Хуже было только в кризис 2014 года, когда промышленность Украины сократила производство на 17,2%.

Сократились все виды промышленности, кроме производства напитков. Основа экономики Украины — добывающая промышленность рухнула почти на 10%, а металлургическое производство снизилось сразу на 12%.

Владимир Зеленский — президент Украины с 20 мая 2019 года. Одно из его предвыборных обещаний — восстановление промышленности.



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