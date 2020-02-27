28-летняя беременная умерла после приема в женской консультации

27.02.2020, 14:06, Новости дня

Управление здравоохранения Екатеринбурга начало проверку после смерти беременной женщины, которой стало плохо в женской консультации. 28-летнюю будущую маму, находившуюся на восьмом месяце беременности, отвезли в больницу, но спасти не смогли.

"Комиссионный разбор проводится в случае материнской смертности на уровне города, потом — на уровне области. Не ранее, чем через месяц или два будут результаты", – сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

Ранее портал E1.Ru сообщил, что родственники умершей винят врачей, которые, по их словам, действовали слишком медленно. Муж женщины рассказал журналистам, что скорая помощь ехала 40 минут. Мужчина уточнил, что был рядом с женой, когда она почувствовала себя плохо.

"Скорую вызвали, а я побежал за врачами в 23 больницу. Она находится в двух шагах от консультации. Там развели руками и сказали, что помочь нам сможет только скорая. Было ощущение, что никто не хочет брать на себя ответственность", – пояснил мужчина.

Врачи женской консультации пытались оказать женщине помощь на месте. Когда ее доставили в больницу, выяснилось, что ей требуется срочная операция. Врачи попытались спасти ребенка, но он умер, а вслед за ним умерла и мать.

В областном минздраве опровергли информацию о том, что скорая помощь ехала слишком долго. Представитель ведомства отметил, что бригада врачей прибыла на место происшествия в течение 15 минут.

В связи с инцидентом прокуратура Свердловской области также начала проверку.

26 февраля сообщалось о жительнице Омской области, которую скорая помощь попеременно возила то в одну, то в другую больницу, пока женщина не умерла. Как выяснилось, она перенесла ишемический инсульт.