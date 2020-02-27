Прохасько, Троицкий и «ДахаБраха». Названы лауреаты Шевченковской премии 2020 года

27.02.2020, 14:06, Новости дня

Комитет Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко определил лауреатов 2020 года.

Их фамилии назвали на пресс-конференции в Украинском кризисном медиацентре 27 февраля, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

Премии присуждены:

в номинации «Литература» – поэтессе Марианне Кияновской за книгу стихов «Бабин Яр. Голосами» и писателю Тарасу Прохасько со сборником эссе «Так, але…»

в номинации «Публицистика, журналистика» – военному корреспонденту Евгении Подобной за книгу «Дівчата зрізають коси»;

в номинации «Музыкальное искусство» – группе «ДахаБраха» за альбомом «Шлях»;

в номинации «Визуальное искусство» – фотожурналисту Александру Гляделову за проект «Карусель»;

в номинации «Театральное искусство» – режиссеру Владиславу Троицкому, композиторам Роману Григориву и Илье Разумейко за оперу-реквием «Иов».

Глава комитета, телеведущий Юрий Макаров сказал Общественному, что в этом году не будут вручать премию в номинации «Киноискусство», поскольку, по мнению членов комитета, номинанты «не соответствуют по масштабу сути премии».

На презентации Макаров сказал, что этом году комитет попытался изменить подход к определению лауреатов.

«Мы исходим из того, что премия должна не только увенчивать кого-то очень достойного, но еще и показывать культурному сообществу (а если шире – всему социуму) то, какие тенденции, какие тренды и явления в литературе, визуальном искусстве, публицистике, театре, музыке являются, по нашему мнению, магистральными, перспективными и новаторскими. То есть то, что будет или должно было бы определять лицо украинской культуры завтра», – сказал он.

Шевченковская премия – наиболее почетная творческая награда Украины, вручается с 1962 года.