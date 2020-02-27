На Урале задержана артель черных оружейников

27.02.2020, 14:06, Новости дня

Федеральная служба безопасности РФ вместе с полицией провела операцию по захвату нелегальных оружейников. Силовикам удалось ликвидировать подпольную мастерскую по переделке оружия из гражданского в боевое и задержать нескольких жителей Свердловской области.

У подозреваемых изъяли автомат АК-74, чешский пистолет-пулемет CZ 25, 15 пистолетов и револьверов, 250 патронов, глушители для стрелкового оружия и другие детали, вроде стволов и затворов, сообщает агентство ТАСС.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия и боеприпасов.



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