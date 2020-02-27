Украинское издание раскрыло подробности расстрелов на Майдане

27.02.2020, 14:05, Новости дня

Сотрудники украинских правоохранительных органов погибли первыми в день перестрелки на Майдане в Киеве 20 февраля 2014 года, пишет украинское издание «Страна».

В распоряжении издания оказались материалы следствия «с пофамильным списком убитых сотрудников МВД в период с 18 по 20 февраля 2014 года».

«В этих материалах также указано время их гибели. И по ним видно, что 20 февраля первые три милиционера погибли в промежутке с 8:10 по 8:20 утра. Тогда как первые «евромайдановцы» в этот день были убиты позже – начиная с 9:00», – пишет издание.

Журналисты отметили, что эта информация совпадает с данными следствия, согласно которым протестующие первыми открыли огонь по сотрудникам «Беркута», чтобы спровоцировать «массовое кровопролитие и сорвать перемирие, о котором 19 февраля 2014 года договорились власть и оппозиция».

Издание опубликовало копии официальных документов, которые, таким образом, опровергают версию украинской власти о том, что трагедию в Киев спровоцировали силовики.

Ранее украинцы выразили негодование в связи с опубликованным студией «Квартал 95» четверостишием, который посвящен годовщине Евромайдана.

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