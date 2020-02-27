OnePlus выпустила обновленную прошивку OxygenOS для своих смартфонов

27.02.2020, 14:04, Разное

Сотрудники китайского производителя OnePlus представили новую бета-версию прошивки OxygenOS для смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T. Весит она почти 300 Мб.
Полное наименование системы OxygenOS Open Beta 5 и пригодна тем, кто обновляется с четвертой модификации. Для всех остальных подойдет прошивка с весом 1,8 Гб. В новинку внедрили ряд полезных улучшений и патч безопасности. В частности, разработчики из OnePlus исправили имеющиеся ошибки, оптимизировали работу системы, обновили Zen Mode до версии V1.5.0, а также модернизировали программу для звонков. Благодаря этому смартфонами проще пользоваться одной рукой.

OnePlus — китайский бренд, филиал BBK Electronics. Его главной задачей является продвижение смартфонов компании за пределы КНР. OnePlus работает на рынке с 2013 года, первый девайс фирма презентовала спустя один год, его эксклюзивно продавали в Индии через онлайн-магазин Amazon.



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