Анна Михалкова пришла в удивление от результата дорогого анализа на аллергию

27.02.2020, 14:04, Разное

Борясь с лишним весом, актриса Анна Михалкова сдала кровь на дорогой тест, который выявляет пищевую аллергию. В конечном итоге знаменитость пришла к выводу о бесполезности сбросить лишние калории.

Известная отечественная актриса Анна Михалкова подвела итоги собственной борьбы с лишними килограммами. Данная «война» завершилась для нее своеобразным поражением с формулировкой «Я люблю себя и такой». Между тем, родственница знаменитого актера и режиссера Никиты Михалкова приняла решение сдать кровь на дорогостоящий тест, который способен обнаружить пищевую аллергию, поскольку подумала, что не может похудеть из-за употребления вредных продуктов. Результат обследования показал неприятие организмом мидий, но актриса вообще не ест этот морской деликатес. В конце-концов Анна Михалкова приняла себя такой, какая есть.

Дочь Никиты Михалкова в 45 лет неплохо выглядит. Она занимается спортом и старается правильно питаться. Стоит также отметить прошлогоднюю премьеру кинокартины под названием «Давай разведемся» с участием актрисы, где она сыграла главную роль. Прочитав сценарий, звезда хотела первоначально отказаться, потому как по сюжету от ее героини требовалось раздеться до нижнего белья. Потом она дала согласие на съемки, посчитав, что в своем возрасте может позволить себе снять одежду в кадре.