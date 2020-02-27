Daily Mail — штаб Трампа подал в суд на New York Times за клевету

27.02.2020, 14:04, Новости дня

Предвыборный штаб Дональда Трампа начал судебную тяжбу с The New York Times. Представители президента обвиняют газету в том, что она намеренно оклеветала главу государства, опубликовав статью о его «сговоре» с Кремлём, передаёт Daily Mail.


Reuters

Предвыборный штаб Дональда Трампа подал судебный иск на The New York Times. Представители американского президента обвиняют газету в «распространении конспирологических теорий» о его связях с Россией, пишет Daily Mail.

В штабе считают, что издание намеренно допустило клевету в адрес действующего главы Белого дома из-за своего предвзятого отношения к администрации. В статье утверждалось, что команда Трампа договорилась с Владимиром Путиным и «его режимом», чтобы победить на выборах 2016 года.

Старший юридический советник штаба Дженна Эллис считает, что сообщение газеты является «на 100% фальшивым и клеветническим». «В жалобе утверждается, что The New York Times знала о недостоверности материала во время его публикации, но всё равно опубликовала его с целью нанести ущерб кампании, при этом вводя в заблуждение собственных читателей»,  заявила она.

Поводом для дела послужила прошлогодняя статья колумниста издания Макса Френкеля. По его словам, Кремль заключил соглашение со штабом Трампа, чтобы помочь последнему избраться в обмен на ослабление «обременительных» санкций против России. 

Говоря о «сговоре» Москвы с Трампом, Френкель использовал в статье слова «услуга за услугу». Материал был опубликован до того, как это термин привлёк общенациональное внимание и стал центральной частью в процедуре импичмента после «печально известного» телефонного разговора американского президента с украинским коллегой.

Во время этой беседы, по версии демократов, Трамп пообещал разморозить военную помощь Киеву. В обмен он якобы просил начать расследование в отношении его политического оппонента Джо Байдена, поясняет издание.

Комментарии читателей на сайте DailyMail:

Doctor Lexus: Хорошая идея. Это единственный способ сдержать бесконечные потоки лжи в этих фальшивых СМИ.

Flyover Folks: Надеюсь, Трамп отсудит у The NY Times $100 млн. По доллару за каждую ложь, которую они рассказывают о нём.

Sgilbert04: Если вы демократ, который третий год подряд жалуетеся на сговор Трампа с Россией после провального расследования Мюллера и доклада генпрокурора, но затем на праймериз в качестве кандидата в президенты выбираете коммуниста, то, возможно, вы идиот.

MoisesAvisara: Надеюсь, он обанкротит эту низкопробную газетёнку!

RobBlack: Демократы и СМИ реально опять хотят попытаться провернуть эту штуку с российским сговором? Путин управляет страной третьего мира, и он радуется от того, что американские СМИ изображают его всемогущим супер злодеем. 



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