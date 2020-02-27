Логинов решил судиться с осведомителем итальянской полиции

27.02.2020, 13:58, Новости дня

Российский биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович намерены подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен, чья информация послужила основанием для обысков их номеров в отеле на чемпионате мира в Италии.

«Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию, речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред. Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление», – передает ТАСС слова Касперовича.

Напомним, в номерах биатлонистов сборной РФ Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича на чемпионате мира в Италии прошли обыски. В ордере полиции Италии говорится, что Логинов подозревается в якобы повторном нарушении антидопинговых правил. В свою очередь тренер Касперович заподозрен в том, что под чужой аккредитацией он якобы привозит на чемпионат мира запрещенные препараты.

Гараничев рассказал об обысках в расположении российской сборной в отеле на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Главный тренер сборной РФ Анатолий Хованцев заявил, что обыски в отеле сборной РФ на чемпионате мира в Италии являются спланированной акцией Международного союза биатлонистов (IBU) по очернению национальной команды.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.02 / Данилов об эвакуированных из Уханя: Каждый день будем сообщать об их состоянии

27.01 / Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

10.02 / Рядом с колонной американских войск в Ираке прогремел взрыв

15.01 / Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол будущей демаркации на одном из спорных участков границы

20.01 / «Обстоятельства непреодолимой силы» заставили Гребенщикова прервать концерт на Гоа – Организаторы концерта

04.01 / В Киеве зарегистрировали петицию о переименовании улицы Пушкинской в Асфальтированную

27.01 / В работе Twitter произошел глобальный сбой

27.02 / Предполагаемый заказчик убийства Немцова мог посещать Новый Уренгой, но ФСБ его не задержала — адвокат

15.02 / Губерниев предрек РФ потерю еще одного «золота» ОИ из-за «дешевого допинга»

26.02 / Коронавирус и туризм: куда ехать, чтобы не заразиться?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика