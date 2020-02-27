Опрос: большинство американцев удовлетворены положением США в мире
27.02.2020, 13:52, Новости дня
Новый опрос Gallup, опубликованный в четверг, показал, что 53 процента респондентов, в основном тех, кто считает себя республиканцами, удовлетворены положением США в мире.
Это на 8 процентных пунктов больше, чем в прошлом году, и является наивысшим показателем с 2003 года.
В ситуации, когда президентом является республиканец Дональд Трамп, 85 процентов республиканцев заявили, что они удовлетворены положением США.
Однако с ними согласились лишь 19 процентов демократов.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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