Опрос: большинство американцев удовлетворены положением США в мире

27.02.2020, 13:52, Новости дня

Новый опрос Gallup, опубликованный в четверг, показал, что 53 процента респондентов, в основном тех, кто считает себя республиканцами, удовлетворены положением США в мире.

Это на 8 процентных пунктов больше, чем в прошлом году, и является наивысшим показателем с 2003 года.

В ситуации, когда президентом является республиканец Дональд Трамп, 85 процентов республиканцев заявили, что они удовлетворены положением США.

Однако с ними согласились лишь 19 процентов демократов.