Глава исполкома ОНФ шуткой ответил на вопрос о возможном объединении с «Единой Россией»

27.02.2020, 13:51, Новости дня

Глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов шуткой ответил на вопрос о якобы объединении ОНФ и «Единой России».

Кузнецов заявил, что не может серьезно отвечать на этот вопрос, потому ответит так: «Действительно действительно планировалась коалиция, мы думали объединиться с (Telegram-каналом) «Незыгарь», «Медузой», «Википедией», а также рассматривали еще два варианта – «Уральские пельмени» и «Яндекс. Еда».

Он добавил, что ОНФ приглашает автора материала о якобы объединении на медиафорум Народного фронта, чтобы он ознакомился с работой ведомства, «и понял, что мы не политическая организация», передает ТАСС.

Во вторник издание Meduza сообщило, что к выборам в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» якобы планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом и сменить название партии.

Кроме того, по данным издания, в новой структуре будет три сопредседателя, при этом нынешний председатель единороссов Дмитрий Медведев якобы не попадет в их число и потеряет пост руководителя партии.

Эту информацию уже замсекретаря генсовета единороссов Сергей Перминов. По его словам, в партии не обсуждали «ни один из аспектов этого проекта».

Другой замсекретаря генсовета Ольга Баталина также опровергла предположение издания, подчеркнув, что «никаких разговоров о возможном объединении (партии) с ОНФ не ведется».



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