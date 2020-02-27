Мнение: Почему налоги не имеют большого значения для бизнеса

27.02.2020, 13:49, Разное

Руководитель одной из клиник Самары прислал письмо с рассказом о реальных проблемах местной индустрии красоты. Как и следовало ожидать, она заключается не в том, что государство много требует, а в том, что государство не выполняет главную свою задачу, не обеспечивает честной конкуренции, не заставляет всех участников рынка играть честно.

Грубо говоря, бизнесмену не так уж важно, платить налог в 3% или 53% — пока все его конкуренты платят такой же налог, он в порядке, так как налог просто закладывается в конечную цену товара или услуги. Но если бизнесмен платит налог в 53%, а его конкурент от уплаты налога прячется, начинаются тяжёлые времена: нечестный конкурент выставляет столь низкую цену, что честный бизнесмен, если бы он попробовал выставить такую же, работал бы себе в убыток.

Теперь цитирую письмо:

Олег, здравствуйте.

Вы много пишете о том как страна преодолевает и может. Что в условиях для развития бизнеса мы растем, ситуация улучшается.

Я не знаю как в других отраслях малого бизнеса, расскажу про эстетическую медицину.

В Самаре очень тревожная ситуация. В городе действует не менее 50 нелегальных салонов лазерной эпиляции (это медицинская услуга), не имеющих лицензии, работающих в основном на нелегальном китайском оборудовании, без медиков в штате. Это только те, о которых мы знаем.

Легальных центров лазерной эпиляции на текущий момент… 35. Фактически большая часть рынка — черная. Напоминаю, это медицина.

Себестоимость процедур у нас с нелегалами очень разная. Стоимость аппаратов и персонала отличается в разы. Налогов они, как правило, не платят никаких. Фактически, сейчас все легальные клиники, у которых значимую долю занимает эпиляция, умирают.

Про то, что нас проверяют весьма активно, я говорить не буду — мы знали, на что подписывались, когда шли в медицину.

Куда тревожнее реакция властей на деятельность нелегалов. Недавно в городе проверили один салон, у которого не было медицинской лицензии. Проверяли серьезно: контрольная закупка, ОБЭП, Росздравнадзор.

Что в итоге? Вынесли предписание — надо лицензироваться. Даже аппараты не конфисковали: типа, они разрешенные, поэтому оставили. И салон продолжает спокойно себе работу, онлайн запись работает, никаких упоминаний о проблемах или закрытии в сетях нет.

Нам же за нарушение лицензионных требований приостановку получить очень просто.

Получается, что государству генераторы налогов особенно то и не нужны. Защищать поляну тех, кто платит налоги, оно не собирается. Позиция ясна: или разбирайтесь сами, или закрывайтесь и освобождайте рынок для нелегальных салончиков.

В комментариях часто возмущаются тем, что в Москве бюджет города больше. Претензия отчасти справедлива, однако самые важные проблемы, которые волнуют бизнес и горожан, можно решить и без бюджета — просто при наличии политической воли. Региональным властям достаточно честно и последовательно следить за соблюдением законодательства. Одно только это может резко улучшить бизнес-климат в большинстве регионов.