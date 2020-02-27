Джамала показала пляжные снимки с сыном

27.02.2020, 13:42, Новости дня

Украинская певица Джамала разместила в Instagram подборку снимков с сыном Эмиром-Рахманом.

«Мы ждем теплый сезон, ищем места. Хотя все намного проще, тепло – это когда любимые близко», – написала она.

Певица разместила цветные и черно-белые варианты снимков и поинтересовалась у пользователей Instagram, какой вариант им нравится больше.

Поклонники певицы практически единогласно заявили, что цветные.

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Мы ждём тёплый сезон, ищем места. * Хотя все намного проще, тепло — это когда любимые близко * * Цветные или ч/б? Какие фото вам больше отзываются? * #masallah *

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 26 Фев 2020 в 11:12 PST

Сейчас Джамала ждет второго ребенка. О своей второй беременности она сообщила 12 февраля. 26 апреля 2017 года певица вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Швеции. Она исполняла песню «1944».