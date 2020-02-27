Южная Осетия закрыла границу с Грузией из-за коронавируса

27.02.2020, 13:37, Новости дня

Южная Осетия закрывает все пункты пропуска на границе с Грузией из-за коронавируса, сообщила пресс-служба администрации президента республики по итогам заседания Совета безопасности.

«С целью предотвращения вспышки COVID-19 на территории РЮО (Республики Южная Осетия) Совет безопасности принял решение о полном закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на югоосетино-грузинской границе до особого распоряжения», – передает РИА «Новости» сообщение администрации.

Министерству здравоохранения и социального развития и комитету по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия республики поручено разработать план профилактических мер и порядок взаимодействия с ответственными службами России. МИД республики должно опубликовать обращение к гражданам Южной Осетии с рекомендацией воздержаться от посещения иностранных государств.

Ранее в четверг сообщалось, что в Китае коронавирусом заразились около 78,5 тыс. человек.

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