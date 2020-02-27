Власти Японии хотят добиться закрытия всех школ в стране до конца марта

27.02.2020, 13:32, Новости дня

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что правительство будет просить все начальные, средние и старшие школы закрыться со 2 марта до весенних каникул, которые обычно начинаются в конце марта, передает Reuters.

Синдзо Абэ выступил на заседании правительственной целевой группы по борьбе с распространением нового китайского коронавируса.

Как сообщалось ранее, Абэ призвал отменить, перенести или сократить масштабные спортивные и культурные мероприятия в стране.

По словам японского премьера, такие действия будут иметь решающее значение для предотвращения распространения нового коронавируса внутри страны

Япония делает все возможное, чтобы ограничить распространение вируса, которым заражены более 80 тысяч человек, большая часть которых находится в Китае, отметил глава правительства Японии.

Абэ также представил новый правительственный план по борьбе с этой болезнью, в котором предусматривается поощрение работодателей за удаленную работу и снижение рабочего времени сотрудников.