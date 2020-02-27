Лэмпард перетрясет «Челси». Кепа, Жоржиньо и Виллиан на выход?

27.02.2020, 13:32, Новости дня

Английский "Челси" ожидает будущим летом мощная кадровая перетряска. По информации инсайдеров, наставник "аристократов" Фрэнк Лэмпард готов расстаться сразу с восемью футболистами из числа игроков основы и первого уровня выходящих на замену.

Британская пресса давно муссирует слухи, что главный тренер "Челси" собирается заменить испанского вратаря Кепу, а также полузащитников Жоржинью и Росса Баркли. И вот стали известны имена еще трех игроков, над которыми нависла угроза увольнения – это Виллиан, Педро и Курт Зума.

При этом Лэмпард и ранее высказывался в том ключе, что его команде требуется "свежая кровь", напоминает Спортбокс.Ru, а после разгромного домашнего поражения в Лиге чемпионов от мюнхенской "Баварии" (0:3), похоже, окончательно утвердился в этой мысли.