Лэмпард перетрясет «Челси». Кепа, Жоржиньо и Виллиан на выход?

27.02.2020, 13:32, Новости дня

Английский "Челси" ожидает будущим летом мощная кадровая перетряска. По информации инсайдеров, наставник "аристократов" Фрэнк Лэмпард готов расстаться сразу с восемью футболистами из числа игроков основы и первого уровня выходящих на замену.

Британская пресса давно муссирует слухи, что главный тренер "Челси" собирается заменить испанского вратаря Кепу, а также полузащитников Жоржинью и Росса Баркли. И вот стали известны имена еще трех игроков, над которыми нависла угроза увольнения – это Виллиан, Педро и Курт Зума.

При этом Лэмпард и ранее высказывался в том ключе, что его команде требуется "свежая кровь", напоминает Спортбокс.Ru, а после разгромного домашнего поражения в Лиге чемпионов от мюнхенской "Баварии" (0:3), похоже, окончательно утвердился в этой мысли.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02 / РПЦ «по распоряжению правительства России» начала устанавливать видеокамеры в церквях

03.02 / «Мы поняли, что наша семейная жизнь идет наперекосяк». Остапчук рассказал о причинах развода

19.01 / Тбилиси разругался с конгрессменом США из-за «нашедшей» 5 трлн кубов газа компании

26.02 / Гончарук: С 1 июля правительство будет работать иначе

18.02 / Грандиозное шоу с участием ансамбля «Эльбрус» и Астраханского ансамбля песни и танца пройдет в Доме музыки

16.01 / Сенат проводит голосование по новому торговому соглашению с Канадой и Мексикой

26.02 / В СНБО рассказали, почему Киев не будет возвращать Крым военным путем

05.02 / Московская биржа открылась снижением

30.01 / Иглесиас станет отцом в третий раз – СМИ

09.01 / В Киеве пьяный водитель на Audi въехал в здание филармонии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика