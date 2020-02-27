Ползла, чтобы вызвать помощь. В Челябинской области затопило квартиру девушки-инвалида

27.02.2020, 13:32, Новости дня

Вопиющий случай на Южном Урале. В квартире девушки-инвалида первой группы образовался настоящий водопад, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Инцидент произошел в городе Златоуст. Как рассказали родственники страдающей ДЦП Алены Шуниной, выделенное для них жилье и так нельзя назвать комфортным. Семья проживает на девятом этаже общежития, при этом в здании не работает лифт. А после недавнего происшествия, по словам жильцов, дом и вовсе оказался под угрозой затопления. Пострадавшие обратились за помощью к представителям общественной организации "Гражданский патруль".

"Мы просили, чтобы нам выделили другую квартиру, однако получили только эту, в общежитии. Сначала мы решили, что если будет работать лифт, то это не проблема. Однако он не работает уже около двух месяцев. Алена не может самостоятельно выйти на улицу, а я не в состоянии ее носить по лестнице. А накануне нас затопило. Вода потоком лилась прямо с потолка, и в этот момент дома никого не было. Алене пришлось ползти к телефону, чтобы вызвать помощь. Мы обратились с жалобой к главе УК, но он даже не захотел подниматься в квартиру, просто передал нам рулон пленки", – говорит мать Алены Шуниной Светлана.

В настоящий момент руководство УК никак не прокомментировало ситуацию. Тем временем вопросы о качестве обслуживания общежития могут появиться у представителей надзорных органов. Общественники подали в прокуратуру заявление с просьбой о проведении проверки по факту ЧП.

Текст:

ГТРК "Южный Урал"



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