Кремль: Ленин и коронавирус не помешают голосованию по Конституции

27.02.2020, 13:31, Новости дня

День рождения Владимира Ильича Ленина не помешает проведению общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли можно сказать, что в нашей стране широко празднуется день рождения Ленина. Вряд ли это может быть препятствием", — сказал он.

В этом году 22 апреля будет отмечаться 150-летие со дня рождения Ленина. С критикой проведения голосования в этот день выступил депутат КПРФ Николай Коломейцев. По его мнению, власть хочет отвлечь внимание от важной даты. В свою очередь Геннадий Зюганов считает, что люди, голосуя в этот день, вспомнят все ленинские завоевания и достижения советских Конституций.

"Пасха наступит, Рамадан еще не начнется, а то, что этот день пришелся на день рождения Ленина, более того, на юбилей, 150-летие, собственно говоря, это не смущает", — сказал Зюганов "Интерфаксу".

Кроме того, Песков сказал, что коронавирус не помешает проведению голосования. "Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого, исходя из той информации, которую получаем от наших специалистов и от штаба", — сказал он.

Как сообщает РИА Новости, в четверг думский комитет поддержал поправки во вторую статью об общероссийском голосовании законопроекта об изменении Конституции РФ, согласно которой голосование пройдет 22 апреля. Этот день будет выходным, но при этом оплачиваемым. Голосование будет проходить с 8 до 20 часов по местному времени.