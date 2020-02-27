Суверенный фонд Норвегии заработал рекордные 180 миллиардов долларов в 2019 году

27.02.2020, 13:31, Новости дня

Крупнейший в мире суверенный инвестиционный фонд, норвежский фонд национального благосостояния, в прошлом году показал доходность инвестиций на уровне 19,9%, заработав рекордные 1,69 триллиона норвежских крон (180 миллиардов долларов) на фоне роста фондовых рынков. Об этом сообщает Reuters.

"2019 год был очень хорошим годом для фонда… это самое большое увеличение стоимости за один год в истории фонда", — сообщил Ойстейн Олсен, руководитель центрального банка Норвегии.

Нефтяной фонд Норвегии был создан в 1996 году в целях сохранения доходов от продажи нефти для будущих поколений. Стоимость активов фонда достигла 1,1 триллиона долларов. Теперь его размер почти в три раза больше ВВП Норвегии.

Наибольшую доходность фонду в 2019 году обеспечили инвестиции в акции Apple Inc и Microsoft Corp, за ними следует Nestle SA. Худшие показатели продемонстрировали Nokia Oyj, Pfizer Inc и Swedbank AB.

Нефтяной фонд Норвегии — один из крупнейших в мире акционеров. Он инвестировал примерно в 9 тысяч компаний по всему миру. Фонд контролирует в среднем 1,5% акций, торгующихся на биржах во всем мире, а также инвестирует в облигации и недвижимость.



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